Минздрав Грузии одобрил применение вакцины Pfizer в стране

Министерство по делам вынужденно перемещенных лиц, труда, здравоохранения и социальной защиты распространило заявление, передает Trend со ссылкой на Грузия Онлайн.

Ведомство откликнулось на присвоение вакцине Pfizer полной авторизации.

"Вакцина Pfizer получила полную авторизацию от Управления по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарственных препаратов США (FDA).

До сих пор компания Pfizer, подобно другим вакцинам, была разрешена для использования только в экстренных случаях.

Утверждение FDA вакцины Pfizer - важный этап в борьбе с пандемией COVID-19.

Общественность может быть уверена, что вакцина соответствует самым высоким стандартам безопасности, эффективности и качества производства», - говорится в заявлении Минздрава.

Ведомство также отмечает, что вакцинироваться Pfizer могут лица 16-ти лет и старше.