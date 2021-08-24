Украина и Грузия станут членами Альянса - замгенсека НАТО
Украина и Грузия станут членами НАТО, как это было заявлено еще в 2008 году на саммите Альянса в Бухаресте. Об этом заявил заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ, передает Trend со ссылкой на Грузия Онлайн.
«Мы подтверждаем решение Бухарестского саммита (2008 года) о том, что Украина и Грузия станут членами НАТО», – заявил Джоанэ.
Он отметил, что народ Украины уже сделал выбор в пользу Альянса.
«Украинский народ выбрал путь к свободе, демократии и евроатлантической интеграции», – сказал заместитель генсека НАТО.
«НАТО приветствует евроатлантические стремления Украины и Грузии относительно членства в НАТО. Мы достигли согласия, что эти страны будут членами НАТО», – заявил тогдашний генсек Альянса Яап де Хооп Схеффер.
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