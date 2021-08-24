В Грузии выявлено до 6 тыс. новых случаев инфицирования коронавирусом

БАКУ /Trend/ - В Грузии за минувшие сутки выявлено 5 924 новых случая инфицирования коронавирусом, сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

За последние 24 часа в стране от коронавирусной болезни выздоровели 4 777 человек, скончались - 60.

По данным на 24 августа, всего в Грузии использовано 1 010 096 доз вакцины от коронавируса. Накануне были вакцинированы 30 067 человек.

За сутки в Тбилиси выявлено 2 302 новых случая COVID-19, в Аджарии – 629, в Имерети – 803, в Квемо Картли – 376, в Шида Картли – 381, в Гурии – 157, в Самегрело — Земо Сванети – 412, в Кахетии – 537, в Мцхета-Мтианети – 165, в Самцхе-Джавахети – 77, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 85.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Константин Шапиро)

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