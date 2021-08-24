Азербайджан и Турция активно помогают Грузии в снабжении больниц кислородом

БАКУ /Trend/ - Грузии в снабжении больниц кислородом активно помогают Азербайджан и Турция.

Об этом сказала на брифинге замминистра здравоохранения Грузии Тамар Габуния, сообщает Trend во вторник со ссылкой на грузинские СМИ.

На сегодня в клиниках Грузии лечатся 7,4 тысячи больных коронавирусом, большая их часть – 70 процентов - нуждается в кислородной поддержке.

Замминистра отметила, что цель вакцинации может быть достигнута в том случае, если иммунитет к коронавирусу будут иметь 70-80 процентов населения страны.

"Пока до этого мы должны пройти длинную дорогу, и важно пройти ее быстро", - отметила Габуния.

Она не исключила, что в том случае, если в день будут вакцинироваться по 40 тысяч человек, к октябрю-ноябрю страна, возможно, сможет получить такой фон защиты, который позволит избежать подобного уровня распространения вируса.

Грузия переживает четвертую волну коронавируса. На сегодня ежедневные показатели инфицирования уже превысили те цифры, которые были во время второй волны. По оценке специалистов, четвертая волна является самой агрессивной и связано это с распространением индийского штамма коронавируса.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Натаван Эфендиева)

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