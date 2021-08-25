В Грузии выявлен еще 5021 случай заражения коронавирусом

В Грузии за сутки выявлен 5021 новый случай заражения коронавирусом, передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Сообщается, что при этом выздоровел 5041 человек и скончались 58 пациентов.

За последние 24 часа в стране было проведено 53 747 тестов.

Показатели положительности выявления коронавируса в стране составляют: ежедневный — 9,52 процента, за последние 14 дней — 10,84 процента, за последние семь дней — 10,57 процента.

Для сравнения — 24 августа в Грузии выявлено 5924 новых случая коронавируса, выздоровели 4777 пациентов.

С начала пандемии в Грузии выявлено 528 043 случая заражения коронавирусом, из которых 463 306 выздоровели и 6949 умерли.

С начала вакцинации до сегодняшнего дня привились 1 038 292 человека. Накануне, 24 августа, привились 28 196 человек.

Новые случаи заражения распределились по стране так: 2030 случаев выявлено в Тбилиси, в Аджарии — 599, в Имерети — 598, в Квемо Картли — 333, в Шида Картли — 331, в Гурии — 111, в Самегрело — Земо Сванети — 336, в Кахети — 446, в Мцхета-Мтианети — 114, в Самцхе-Джавахети -90, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети — 33.

В настоящее время в Грузии 57 762 активных случая инфицирования, из которых 1 556 человек находится в тяжелом состоянии. На аппарате искусственного дыхания — 384 человек.

В режиме карантина находятся 95 человек, в стационаре под наблюдением — 7 356 человек, в ковид-гостинице — 3 304 человека.

57 305 человек находятся в самоизоляции.