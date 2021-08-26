В Грузии выявлено более 5 тыс. новых случаев заражения коронавирусом

БАКУ /Trend/ - В Грузии за сутки выявлен еще 5 021 новый случай заражения коронавирусом, передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

За последние 24 часа в стране от COVID-19 выздоровели 5 611 человек, скончались - 79.

Общее количество умерших от коронавируса в Грузии достигло 7 028 человек.

В Грузии за последние сутки проведено 43 653 теста на COVID-19.

По данным Национального центра по контролю заболеваний, по состоянию на 26 августа, в Грузии использовано 1 065 848 доз вакцины от коронавируса. Первую дозу препарата получило 25,2 процента, две дозы - 11,2 процента населения.

(Автор: Клавдия Ромакаева. Редактор: Константин Шапиро)

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