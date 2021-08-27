В Грузии выявлено более 4 тыс. новых случаев заражения коронавирусом

БАКУ /Trend/ - В Грузии за минувшие сутки выявили 4 031 новый случай заражения коронавирусом, передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Данные получены на основании проведения более 42,7 тысячи тестов.

Общее число случаев заражения коронавирусом, зафиксированных в Грузии с начала пандемии, на 27 августа выросло до 536 202.

Более 40 процентов фактов инфицирования, зафиксированных за последние 24 часа, пришлось на Тбилиси – 1 639. В Аджарии выявили 449 случаев заражения, в Имерети – 493, в Кахети – 343, в Самегрело и Земо Сванети – 294, в Квемо-Картли – 247, в Шида-Картли – 222, в Гурии – 127, в Самцхе-Джавахети – 100, в Мцхета-Мтианети – 83, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 34.

За сутки от COVID-19 в Грузии скончались еще 73 человека, а с начала пандемии - 7 101.

Число выздоровевших за последние 24 часа составило 4 585, а с начала пандемии - 473 502.

На данный момент в Грузии насчитывается 55 573 активных случая коронавируса. Из них 7 493 пациента (более 13 процентов) проходят лечение в больницах, состояние 1 584 из них оценивается как тяжелое. К аппаратам ИВЛ подключены 369 человек.

(Автор: Клавдия Ромакаева. Редактор: Константин Шапиро)

Твиттер: @romakayeva