Грузия направила в Афганистан партию гуманитарной помощи. Как сообщил замглавы администрации правительства Грузии Реваз Джавелидзе, для людей, находящихся в аэропорту Кабула, отправлена питьевая вода. Решение об оказании Афганистану гуманитарной помощи принял премьер-министр Ираклий Гарибашвили, передает Trend со ссылкой на Грузия Онлайн.

Накануне стало известно, что Грузия временно принимает в Тбилиси эвакуированных из Афганистана на самолетах НАТО сотрудников международных организаций и норвежского военного госпиталя в Кабуле.

Как многолетний участник текущей миссии НАТО в Афганистане, Грузия по-прежнему включена в управление гуманитарными и эвакуационными процессами, отмечают в правительстве.

26 августа возле здания аэропорта Кабула, через который западные страны эвакуируют граждан, произошли два взрыва, устроенные смертниками из террористической группировки «Исламское государство». По последним данным, в результате теракта погибли 103 человека, в том числе 13 американских военнослужащих. Американский президент Джо Байден заявил, что США найдут виновных и уже готовят планы ударов по ИГ.