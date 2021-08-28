В Грузии за сутки выявлено более 4 тыс. случаев заражения коронавирусом

Грузия 28 августа 2021 12:51 (UTC+04:00)
В Грузии за сутки выявлено более 4 тыс. случаев заражения коронавирусом

БАКУ /Trend/ - В Грузии за минувшие сутки выявили 4 247 новых случаев заражения коронавирусом, передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Данные получены на основании проведения 45,1 тысячи тестов.

Общее число случаев заражения коронавирусом, зафиксированных в Грузии с начала пандемии, достигло 540 449.

За сутки в Тбилиси выявлено 1 755 случаев инфицирования коронавирусом, в Аджарии - 456, в Имерети – 447, в Кахети – 389, в Самегрело и Земо Сванети – 304, в Квемо-Картли – 295, в Шида-Картли – 254, в Гурии – 121, в Мцхета-Мтианети – 102, в Самцхе-Джавахети – 86, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 38.

За сутки от COVID-19 в Грузии скончались еще 74 пациента, а с начала пандемии - 7 155.

Число выздоровевших за последние 24 часа составило 3 053, а с начала пандемии - 76 555.

На данный момент в Грузии насчитывается 56 693 активных случая коронавируса. Из них 7 546 пациентов проходят лечение в больницах. Состояние 1 624 из них оценивается как тяжелое.

(Автор: Клавдия Ромакаева. Редактор: Константин Шапиро)

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