В Грузии за сутки выявлено более 4 тыс. случаев заражения коронавирусом

БАКУ /Trend/ - В Грузии выявлено 4778 новых случаев заражения коронавирусом, передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

За последние 24 часа в стране от коронавирусной инфекции выздоровели 4 753 человека, скончались – 79.

Сообщается, что за последние 24 часа в стране проведен 43 741 тест, в том числе 31 605 – экспресс-тестов на антигены и 12 136 – ПЦР-тестов.



Показатели положительности выявления коронавируса в стране составляют: ежедневный – 10,92 процента, за последние 14 дней – 10,26 процента, за последние семь дней – 9,76 процента.



С начала пандемии в Грузии выявлено 549 811 случаев заражения коронавирусом, вылечились 493 414 человек, скончались – 7 408.

В Грузии за сутки вакцину от коронавируса получили 25 670 человек, а за весь период вакцинации – 1 184 306 человек.

Сообщается, что на данный момент 78 человек находятся в режиме карантина, 7 457 человек – под наблюдением в стационаре, 2 840 человек – в ковид-гостинице.

(Автор: Клавдия Ромакаева. Редактор: Надир Насиров)

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