Обнародован показатель роста ВВП Грузии за июль 2021 года
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Более половины объема грузоперевозок Азербайджана посредством системы «Единое окно» пришлось на автотранспорт
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Слова Общенационального лидера Гейдара Алиева о Шуше растрогали Первого вице-президента Мехрибан Алиеву (ВИДЕО)
СМИ стран-членов и наблюдателей Тюркского совета находятся в поездке по освобожденным территориям Азербайджана (ФОТО)
Ускорение темпов экономического роста положительно повлияет на стабилизацию индекса потребительских цен в Азербайджане – Unicapital
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Армения более 25 лет не выполняет свои международные обязательства в связи с судьбой пропавших без вести лиц - МИД Азербайджана
Президент Ильхам Алиев тепло побеседовал с участниками и шушинцами в рамках открытия Дней поэзии Вагифа в Шуше (ФОТО)