В Грузии выявлено более 3,8 тысячи новых случаев инфицирования коронавирусом

БАКУ /Trend/ - В Грузии за минувшие сутки выявлено 3 886 новых случаев инфицирования коронавирусом, сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

При этом выздоровели 4 103 человека.

Высоким остается показатель смертности: за последние 24 часа от коронавируса скончались 74 человека.

За минувшие сутки было проведено 52 162 теста.

Дневной показатель выявляемости положительных ответов на тестирование составляет 7,45 процента, за последние 14 дней – 9,99 процента, за последние 7 дней – 9,36 процента.

Всего в Грузии с начала пандемии выявлено 553 697 случаев заражения коронавирусом, из которых 497 517 человек выздоровели, скончались 7 482 пациента.

Накануне, 31 августа, в Грузии было выявлено 4778 случаев инфицирования коронавирусом, 4753 пациента выздоровели, 79 человек умерли.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Надир Насиров)

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