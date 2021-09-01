В Грузии выявлено более 3,8 тысячи новых случаев инфицирования коронавирусом
БАКУ /Trend/ - В Грузии за минувшие сутки выявлено 3 886 новых случаев инфицирования коронавирусом, сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.
При этом выздоровели 4 103 человека.
Высоким остается показатель смертности: за последние 24 часа от коронавируса скончались 74 человека.
За минувшие сутки было проведено 52 162 теста.
Дневной показатель выявляемости положительных ответов на тестирование составляет 7,45 процента, за последние 14 дней – 9,99 процента, за последние 7 дней – 9,36 процента.
Всего в Грузии с начала пандемии выявлено 553 697 случаев заражения коронавирусом, из которых 497 517 человек выздоровели, скончались 7 482 пациента.
Накануне, 31 августа, в Грузии было выявлено 4778 случаев инфицирования коронавирусом, 4753 пациента выздоровели, 79 человек умерли.
(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Надир Насиров)
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