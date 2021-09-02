БАКУ /Trend/ - В Грузии зафиксирован новый максимум показателя смертности от коронавируса, сообщает Trend в четверг со ссылкой на грузинские СМИ.

Так, за минувшие сутки от коронавируса скончался 81 человек. Это самый высокий показатель с начала пандемии.

Согласно данным Национального центра по контролю заболеваний, за минувшие сутки выявлены 3 212 новых случаев коронавируса, выздоровели 5 017 человек.

За последние 24 часа в стране были проведены 40 435 тестов.

Показатели выявления положительного теста на коронавирус в стране составляют: дневной - 7,94 процента, за последние 14 дней - 9,85 процента, за последние семь дней - 9,13 процента.

С начала пандемии в Грузии выявлены 556 909 случаев заражения коронавирусом, 502 534 человека выздоровели, 7 563 - скончались.

К сегодняшнему дню вакцинированы 1 235 386 человек, за последние сутки привились 23 916 человек.

В стационаре под наблюдением врачей сейчас находятся 7 343 пациента, в ковид-гостиницах - 2 680 человек.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Натаван Эфендиева)