В Грузии зафиксирован новый максимум показателя смертности от коронавируса
БАКУ /Trend/ - В Грузии зафиксирован новый максимум показателя смертности от коронавируса, сообщает Trend в четверг со ссылкой на грузинские СМИ.
Так, за минувшие сутки от коронавируса скончался 81 человек. Это самый высокий показатель с начала пандемии.
Согласно данным Национального центра по контролю заболеваний, за минувшие сутки выявлены 3 212 новых случаев коронавируса, выздоровели 5 017 человек.
За последние 24 часа в стране были проведены 40 435 тестов.
Показатели выявления положительного теста на коронавирус в стране составляют: дневной - 7,94 процента, за последние 14 дней - 9,85 процента, за последние семь дней - 9,13 процента.
С начала пандемии в Грузии выявлены 556 909 случаев заражения коронавирусом, 502 534 человека выздоровели, 7 563 - скончались.
К сегодняшнему дню вакцинированы 1 235 386 человек, за последние сутки привились 23 916 человек.
В стационаре под наблюдением врачей сейчас находятся 7 343 пациента, в ковид-гостиницах - 2 680 человек.
(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Натаван Эфендиева)