В Грузии выявлены 3 034 новых случая заражения коронавирусом

БАКУ /Trend/ - В Грузии за минувшие сутки выявили 3 034 новых случая заражения коронавирусом, сообщает Trend в пятницу со ссылкой на грузинские СМИ.

Данные получены на основании проведения 36,4 тысячи тестов. Таким образом, показатель выявляемости за сутки составил 8,34 процента, за последние две недели – 9,72 процента, а за последнюю неделю – 8,98 процента.

Общее число случаев заражения коронавирусом, зафиксированных в Грузии с начала пандемии, к утру пятницы увеличилось до 559 943.

Около 40 процентов фактов инфицирования, зафиксированных по стране за последние 24 часа, приходится на Тбилиси – 1 202. В Аджарии выявили 282 случая заражения, в Имерети – 375, в Кахети – 289, в Самегрело и Земо Сванети – 237, в Шида-Картли – 213, в Квемо-Картли – 188, в Гурии – 84, в Мцхета-Мтианети – 72, в Самцхе-Джавахети – 69, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 23.

От коронавируса умерли еще 86 пациентов. Общее число умерших с диагнозом коронавирус в Грузии теперь составляет 7 649.

(Автор: Тамилла Мамедова)