Грузия и Великобритания обсудили совместные инфраструктурные и транспортные проекты

Мэр Тбилиси Каха Каладзе встретился с послом Великобритании в Грузии Марком Клейтоном. Информацию об этом распространила мэрия Тбилиси, передает Trend со ссылкой на 1tv.ge.

На рабочей встрече стороны обсудили реализуемые в столице и планируемые на будущее проекты, а также предвыборную обстановку.

На встрече речь шла о текущих и завершенных инфраструктурных работах в столице, транспортной реформе, мерах по улучшению экологической ситуации, социальных и медицинских программах мэрии Тбилиси.

Одной из тем разговора была также предвыборная среда и дальнейшие планы Кахи Каладзе как одного из кандидатов в мэры Тбилиси.

Как отметил Каха Каладзе, его избирательная кампания носит исключительно позитивный характер и ориентирована на конкретные дела. По его словам, поддержка тбилисцев, которую он постоянно ощущает, а также масштабные и столь нужные проекты, которые были реализованы в столице за последние четыре года, вселяют твердую надежду на победу в первом же туре выборов.

Посол Великобритании в Грузии Марк Клейтон от имени правительства Соединенного Королевства подтвердил свою полную поддержку интеграции Грузии в европейские и евроатлантические структуры.