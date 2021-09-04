В Грузии выявили более 2,5 тыс. новых случаев заражения коронавирусом

БАКУ /Trend/ - В Грузии за последние сутки выявили 2 684 новых случая заражения коронавирусом, сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Данные получены на основании проведения более 38,6 тысячи тестов.

В Тбилиси за последние 24 выявлено 1 080 случаев заражения COVID-19, в Имерети - 262, в Самегрело и Земо Сванети – 238, в Кахети – 232, в Квемо-Картли – 224, в Аджарии – 212, в Шида-Картли – 198, в Мцхета-Мтианети – 90, в Гурии – 78, в Самцхе-Джавахети – 43, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 27.

От коронавируса в Грузии за сутки скончались еще 83 человека, а всего с начала пандемии - 7 732.

Выздоровели от COVID-19 3 695 человек, а в целом - 509 181.

На данный момент в Грузии зафиксировано 45 688 активных больных коронавирусом.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Константин Шапиро)

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