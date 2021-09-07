ЕС назвал приоритетные направления сотрудничества с Грузией

БАКУ /Trend/ - Обеспечение экономического развития и создание рабочих мест являются ключевыми приоритетами сотрудничества Евросоюза с Грузией, сообщили Trend в представительстве ЕС в Тбилиси.

«ЕС является основным торговым партнером Грузии. Доля Евросоюза в товарообороте Грузии составляет 27 процентов. Рынок ЕС открывается для большего количества грузинских товаров и постоянно предлагает грузинской стороне новые возможности для экспорта и получения доходов», - сказали в представительстве.

В представительстве отметили, что для поддержки грузинских малых и средних предприятий ЕС предоставляет финансирование, обучение и поддержку экспорта в рамках своей инициативы EU4Business.

«С 2009 года в Грузии 40 тысяч малых и средних предприятий, фермеры получили кредиты. Кроме того, кредиты в целом на 130 миллионов были доступны для инновационных малых и средних предприятий. Это способствовало созданию в Грузии около 10 300 рабочих мест», - отметили в представительстве.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Константин Шапиро)