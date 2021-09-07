Премьер-министр Грузии встретился с делегацией конгрессменов США

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили принял делегацию конгрессменов США. Как сообщает пресс-служба премьер-министра, на встрече в Администрации правительства было отмечено, что стратегическое партнерство США и Грузии находится на высшем уровне, и визит конгрессменов является очередным подтверждением растущего сотрудничества между странами, передает Trend со ссылкой на Грузия Онлайн.

Прибывшие конгрессмены являются соспонсорами инициативы «Акта в поддержку Грузии», инициированной Палатой представителей США, за что премьер-министр поблагодарил американских гостей.

На встрече были обсуждены выборы в органы местного самоуправления и подчеркнута готовность правительства Грузии провести свободные, справедливые и прозрачные выборы. Было отмечено, что с этой целью правительство приветствует активное участие наблюдателей от международных организаций в избирательном процессе и готово принять как можно больше наблюдателей.

На встрече также обсуждалась тема безопасности региона Черного моря. Было отмечено, что Грузия остается надежным партнером США в регионе.