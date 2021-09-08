В Грузии за сутки выявлено более 2,5 тыс. новых случаев инфицирования коронавирусом

БАКУ /Trend/ - В Грузии за минувшие сутки выявлен 2 571 новый случай инфицирования коронавирусом, сообщает Trend со ссылкой на грузинский Национальный центр по контролю за заболеваниями.

За последние 24 часа в стране от COVID-19 выздоровели 3 668 человек, умерли - 60.

Общее количество подтвержденных случаев коронавируса с начала пандемии составило 570 493. Из них 527 337 человек выздоровели, 7 977 - скончались.

За сутки в Тбилиси выявлено 918 новых случаев инфицирования коронавирусом, в Аджарии - 224, Имерети - 414, Квемо Картли - 195, Шида Картли - 172, Гурии - 89, Самегрело и Земо Сванети - 204, Кахетии - 242, Мцхета-Мтианети - 49, Самцхе-Джавахети - 49, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети - 15.

На сегодняшний день в Грузии насчитывается 35 153 активных больных коронавирусом.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Константин Шапиро)