В Грузии выявлено более 2,4 тыс. новых случаев заражения коронавирусом

БАКУ /Trend/ - В Грузии за минувшие сутки выявлены 2 455 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает Trend в четверг со ссылкой на Национальный центр по контролю заболеваний.

За последние 24 часа в стране выздоровели от коронавируса 4 427 человек, скончались 58.

Новые случаи заражения по регионам распределились так: в Тбилиси - 890, в Аджарии - 249, в Имерети - 342, в Квемо Картли - 170, в Шида Картли - 142, в Гурии - 92, в Самегрело - Земо Сванети - 219, в Кахети - 211, в Мцхета-Мтианети - 67, в Самцхе-Джавахети - 50, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети - 23.

С начала пандемии в Грузии выявлены 572 948 случаев заражения коронавирусом, 531 764 человека выздоровели, 8035 - скончались.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Натаван Эфендиева)

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