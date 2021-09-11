В Грузии за сутки выявлено более 2,5 тыс. случаев инфицирования коронавирусом

БАКУ /Trend/ - В Грузии за минувшие сутки выявили 2 533 новых случая заражения коронавирусом, сообщает в субботу Trend со ссылкой нв грузинские СМИ.

Данные получены на основании проведения более 34,3 тысячи тестов.

С начала пандемии общее число случаев заражения коронавирусом в Грузии составило 579 031.

За сутки в Тбилиси выявлено 924 случая инфицирования COVID-19, в Имерети - 422, в Кахетии – 244, в Самегрело и Земо Сванети – 243, в Аджарии – 177, в Квемо-Картли – 168, в Шида-Картли – 150, в Мцхета-Мтианети – 77, в Самцхе-Джавахети – 55, в Гурии – 54, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 19.

От коронавируса в Грузии за сутки скончались 57 человек, а в целом с начала пандемии - 8 146.

За последние 24 часа в стране от COVID-19 выздоровели 1 762 человека, а с начала пандемии - 536 321.

В Грузии на данный момент насчитывается 34 538 активных больных коронавирусом.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Константин Шапиро)