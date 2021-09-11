Обнародован объем переработанного винограда в Кахетии

До 73 тысяч тонн винограда переработано в Кахетии в рамках «Ртвели 2021» — это в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает Национальное агентство вина Минсельхоза Грузии, передает Trend со ссылкой на "Новости-Грузия".

Как отмечается, за сутки в среднем сейчас перерабатывается по 8 тысяч тонн винограда, что указывает на то, что «ртвели» входит в активную фазу.

Сезон сбора урожая и его сдача на заводы традиционно начались в муниципалитетах Дедоплисцкаро и Сигнахи, а с этой недели продолжились и в других районах Кахетии.

К этому времени переработано до 43,5 тысячи тонн «ркацители», до 24 тысяч тонн винограда сорта «саперави», 2,2 тысячи тонн «кахури мцване», а также небольшие количества винограда других сортов.

С целью поддержки фермеров-виноградарей правительство Грузии решило выделить 100 миллионов лари субсидий для двух сортов винограда – «ркацители» и «кахури мцване», которые в основном выращивают в Кахетии.

В 2020 году в Грузии было собрано и переработано до 280 тысяч тонн винограда, что является абсолютным рекордом за историю Грузии. Виноград сдали более 25 тысяч фермеров, их доходы составили до 310 миллионов лари.