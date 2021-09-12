В Грузии выявлено 1 838 новых случаев коронавируса, 5289 пациентов выздоровели

В Грузии выявлено 1 838 новых случаев коронавируса. Информацию об этом распространяет Национальный центр по контролю заболеваний, передает Trend со ссылкой на 1tv.ge.

За последние 24 часа в стране выздоровели 5 289 человек.

За последние сутки от коронавируса скончались 39 пациентов.

По состоянию на 11 сентября, в Грузии было выявлено 2 533 новых случая коронавируса, 1762 пациента выздоровели и 57 умерли.