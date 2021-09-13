БАКУ /Trend/ - За минувшие сутки в Грузии выявлены 946 новых случаев заражения коронавирусом, 4 351 человек выздоровел, 48 - скончались, сообщает Trend в понедельник со ссылкой на грузинские СМИ.

В Тбилиси за последние сутки выявлены 324, Аджарии - 120, Имерети – 133, Квемо Картли - 38, Шида Картли - 36, Гурии - 33, Самегрело - Земо Сванети - 99, Кахети - 95, Мцхета-Мтианети - 32, Самцхе-Джавахети - 20, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети - 16 новых случаев заражения коронавирусом.

С начала пандемии в Грузии официально зарегистрированы 581 815 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 545 916, скончались 8 233 человека.

По состоянию на 13 сентября в Грузии сделаны 1 507 986 прививок от коронавируса. Накануне, 12 сентября, вакцинировались 14 703 человека. На данном этапе насчитывается 1 419 тяжелобольных, в том числе 576 в Тбилиси, 170 - в Аджарии и 351 - в Имерети.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Натаван Эфендиева)