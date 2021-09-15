В Грузии выявлены 2 515 новых случаев заражения коронавирусом

БАКУ /Trend/ - В Грузии за последние сутки выявлены 2 515 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровели 2 829 человек, скончались 60, сообщает Trend в среду со ссылкой на грузинские СМИ.

С начала пандемии в Грузии зафиксированы 587 551 случай инфицирования коронавирусом, выздоровели 551 780 человек, скончались 8 347.

Из 2 515 новых случаев заражения в Тбилиси зафиксированы 869, Аджарии - 159, Имерети - 393, Квемо Картли - 151, Шида Картли - 143, Гурии - 61, Самегрело - Земо Сванети - 251, Кахети - 338, Мцхета-Мтианети - 61, Самцхе-Джавахети - 64, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети - 25.

На настоящее время в Грузии насчитывается 27 398 активных случаев заболеваемости коронавирусом, в том числе 5 785 человек нуждаются в стационарном лечении.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Натаван Эфендиева)

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