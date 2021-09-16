Премьер Грузии получил вторую дозу вакцины

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили полностью вакцинирован, передает Trend со ссылкой на 1TV.

Глава правительства привился сегодня второй дозой Pfizer.

Ираклий Гарибашвили прошел вакцинацию в Тбилисской инфекционной больнице.

Премьер-министр ещё раз подчеркнул безопасность вакцин, важность вакцинации в процессе победы над пандемией и призвал граждан к активному участию в этом процессе.