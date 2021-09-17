Силы обороны Грузии модернизируют шесть Су-25

БАКУ /Trend/ - В Грузии завершились испытательные полеты четырех модернизированных Су-25, принадлежащих Силам обороны страны, сообщает Trend в пятницу со ссылкой на грузинские СМИ.

Самолеты оборудованы современной радиоэлектронной системой навигации.

«До конца года у нас будет шесть восстановленных Су-25. Также можно увидеть активный процесс восстановления Ми-24. Мы будем интенсивно производить эти вертолеты», - сказал премьер-министр Ираклий Гарибашвили.

Премьер сообщил, что из Грузии в США уже отправлены для модернизации четыре американских вертолета.

«Очень скоро, через несколько месяцев, они прибудут и весь авиационный парк будет полностью отремонтирован и восстановлен», — сказал Гарибашвили.

По информации премьера, продолжается процесс восстановления UH-1. Полностью завершен капитальный ремонт четырех единиц самолета типа AN-2. Самолеты переданы на базу смешанной авиационной эскадрильи и активно используются для решения самых разных задач.

Модернизация ВВС Грузии – один из приоритетов министерства обороны. В связи с этим ведомство активно проводит реставрацию-модернизацию штурмовиков Су-25, Ми-24 и американских UH-1. Восстановление и модернизация авиационного парка – часть десятилетнего плана развития Сил обороны Грузии.

Процесс обновления авиапарка осуществляется в сотрудничестве с предприятиями «Тбилавиамшени» и «Дельта».

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Натаван Эфендиева)

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