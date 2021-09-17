Партнерство Североатлантического альянса с Грузией продолжает оставаться тесным и прочным – представитель НАТО

БАКУ /Trend/ - Партнерство Североатлантического альянса с Грузией продолжает оставаться тесным и прочным, сообщил Trend представитель НАТО.

«Это нашло отражение в визите премьер-министра Ираклия Гарибашвили в штаб-квартиру НАТО в марте, вскоре после его нового назначения. Несмотря на вызовы, создаваемые глобальной пандемией COVID-19 с 2020 года, мы поддерживаем существенный уровень политического диалога с Грузией, в том числе через Комиссию НАТО – Грузия. В этом году были проведены встречи Комиссии НАТО – Грузия с президентом Саломе Зурабишвили (в январе), премьер-министром Ираклием Гарибашвили (в марте) и министром обороны Джаншером Бурчуладзе (в июне)», – сказал представитель.

По его словам, НАТО также поддерживает высокий уровень практического сотрудничества, в том числе при поддержке Офиса связи НАТО в Тбилиси и посредством деятельности Совместного центра обучения и оценки.

Правительство Грузии четко заявило, что интеграция в НАТО продолжает оставаться главной целью внешней политики в плане безопасности страны. Представитель альянса отметил, что союзники продлили статус Грузии как партнера с расширенными возможностями еще на три года.

Отношения между НАТО и Грузией восходят к 1992 году, когда Грузия присоединилась к Совету североатлантического сотрудничества (ССАС). Последний был заменен Советом евроатлантического партнерства (СЕАП) в 1997 году в качестве форума для дискуссий между НАТО и партнерами.

В 1994 году Грузия присоединилась к программе НАТО «Партнерство ради мира» (ПРМ), а с 1996 года страна активно участвует в учениях в рамках программы.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Надир Насиров)

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