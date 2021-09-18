ОБСЕ опубликовало отчет о выборах в органы местного самоуправления в Грузии

БАКУ /Trend/ - Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ опубликовало промежуточный отчет о выборах в органы местного самоуправления в Грузии, намеченных на второе октября, сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

В отчете говорится, что в выборах участвуют 42 политические партии и 76 инициативных групп.

ЦИК и ОИК зарегистрировали 241 кандидата в мэры, 2 845 мажоритарных кандидатов в 664 одномандатных округах и 773 кандидата - по пропорциональным спискам. Из кандидатов-женщин 25 баллотируются на пост мэра (10 процентов), 496 (17 процентов) - на мажоритарные места и 8 856 (42,5 процента) - по пропорциональному списку.

В документе также отмечается, что избирательная кампания широко освещается в печатных и онлайн-СМИ, а также в социальных сетях.

«Большинство участников, с которыми встретились представители наблюдательной миссии БДИПЧ ОБСЕ, не выразили обеспокоенности по поводу свободного проведения своей кампании, в том числе на языках этнических меньшинств», - говорится в отчете.

«Для правящей партии порог в 43 процента, вытекающий из соглашения от 19 апреля, является ключевым моментом дискуссии», - говорится в отчете.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Константин Шапиро)

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