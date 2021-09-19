В Грузии выявлен 1 501 новый случай коронавируса

В Грузии за сутки выявлен 1501 новый случай коронавируса, выздоровели 1954 инфицированных, от коронавируса скончались 43 пациента. Информацию распространяет Национальный центр по контролю за заболеваниями, передает Trend со ссылкой на 1TV.

За последние 24 часа в стране было проведено 22 920 тестов на коронавирус, в том числе 12 141 с экспресс-тестов на антигены и 10 779 ПЦР-тестов.

Показатели выявления коронавируса в стране: суточный — 6,55%, за последние 14 дней — 7,19%, за 7 дней — 6,89%.

Всего в Грузии с начала пандемии выявлено 595 264 случая заражения коронавирусом, из которых 559 996 выздоровели и 8 541 человек умерли.

Всего сделано 1 646 441 прививок от коронавируса, из них вчера вакцинировались 14 071 человек.

В карантине находятся 39 человек, в больницах — 5 446 человек, в клинических гостиницах — 1 225 человек.

При этом по состоянию на 18 сентября в Грузии было выявлено 1997 новых случаев коронавируса, 1232 пациента выздоровели, 52 человека скончались.