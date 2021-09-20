В Грузии выявлены 662 новых случая заражения коронавирусом

БАКУ /Trend/ - В Грузии за минувшие сутки выявлены 662 новых случая заражения коронавирусом, сообщает Trend в понедельник со ссылкой на грузинские СМИ.

За последние 24 часа в стране от коронавируса выздоровели 3 534 человека, скончались - 34.

В Тбилиси за прошедшие сутки заразились 252 человека, Аджарии - 68, Имерети - 102, Квемо Картли - 40, Шида Картли - 20, Гурии - 9, Самегрело - Земо Сванети - 78, Кахети - 71, Мцхета-Мтианети - 10, Самцхе-Джавахети - 10, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети - 2 человека.

На настоящее время в Грузии зафиксированы 23 795 активных случаев заражения: 5 445 человек проходят лечение в больницах, в том числе 2 107 - в Тбилиси, 578 - в Аджарии и 1 064 - в Имерети.

С начала пандемии в Грузии были выявлены 595 926 случаев заражения коронавирусом, 563 926 человек выздоровели, 8 575 - умерли.

(Автор: Тамилла Мамедова)