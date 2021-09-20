НАТО активизирует взаимодействие с Грузией в вопросах безопасности в Черноморском регионе

БАКУ / Trend / - Принятый в ноябре 2020 года Существенный пакет НАТО – Грузия предусматривает еще более масштабное сотрудничество, сообщил Trend представитель НАТО.

По его словам, это влечет за собой такие ключевые приоритеты, как реализация проекта безопасной связи, продолжение поддержки Объединенного центра обучения и оценки, учения НАТО – Грузия в 2022 году и усиление сотрудничества по морским вопросам и ситуационной осведомленности.

«Мы соблюдаем наши обязательства, взятые на саммите в Бухаресте в 2008 году и на последующих встречах на высшем уровне в связи со стремлением Грузии к членству в НАТО. Союзники согласились еще больше укрепить партнерство между НАТО и Грузией», – сказал официальный представитель.

Согласно сообщению, это включает в себя совместное использование большего объема данных радаров и работу по устранению гибридных угроз.

«Мы также расширяем наше взаимодействие с Грузией в вопросах безопасности в Черноморском регионе», – отметил чиновник.

Отношения между НАТО и Грузией восходят к 1992 году, когда Грузия вступила в Совет Североатлантического сотрудничества (ССАС). Последний был заменен Советом евроатлантического партнерства (СЕАП) в 1997 году в качестве форума для дискуссий между НАТО и партнерами.

В 1994 году Грузия присоединилась к программе НАТО «Партнерство ради мира» (ПРМ), а с 1996 года страна активно участвует в учениях в рамках этой программы.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Надир Насиров)