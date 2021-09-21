В Грузии выявлены 2 470 новых случаев заражения коронавирусом

БАКУ /Trend/ - В Грузии за последние сутки выявлены 2 470 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает Trend во вторник со ссылкой на грузинские СМИ.

За этот период от коронавируса вылечились 2 243 человека, скончались - 46.

В Тбилиси за последние сутки зафиксированы 705 случаев заражения, Аджарии – 149, Имерети – 492, Квемо Картли – 181, Шида Картли – 161, Гурии – 48, Самегрело - Земо Сванети - 270, Кахети - 319, Мцхета-Мтианети - 63, Самцхе-Джавахети - 60, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети - 22.

С начала пандемии в Грузии зафиксированы 598 396 случаев заражения коронавирусом. Из этого числа выздоровели 565 773, скончались - 8 621 человек. На сегодня в Грузии зафиксированы 23 976 активных случаев заболеваемости коронавирусом.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Натаван Эфендиева)

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