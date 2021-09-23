В Грузии состоялось открытие нового участка дороги

Сегодня было открыто движение на первом двухкилометровом, двухполосном участке Хеви-Убиса Рикотской магистрали. В настоящее время движение открыто на двухкилометровом четырехполосном участке (в одном направлении), при этом продолжается строительство параллельной двухполосной дороги, передает Trend со ссылкой на 1tv.ge.

Новый участок дороги включает шесть мостов (длина: 98 м; 65 м; 98 м; 98 м; 65 м и 131 м) и три туннеля (длина: 70 м; 182 м; 100 м).

В рамках строительства Рикотского перевала будет построено 51,6 км дорог, 96 мостов и 53 туннеля. Уже ведутся интенсивные работы на 71 мосте и в 47 туннелях, восемь туннелей уже проложены. Соответственно, 80% проекта Рикотского шоссе находится в активной фазе строительства.

Как заявили в Министерств регионального развития и инфраструктуры, Рикотская магистраль является важной частью международной скоростной автомагистрали Восток-Запад и «Трансъевропейской транспортной сети», и играет важную роль в формировании логистического и транзитного хаба Грузии.

Строительство участка Хеви-Убиса осуществляется при финансовой поддержке Азиатского банка развития в размере более 732 миллионов лари. Общая стоимость строительных работ на участке Рикотского перевала составляет около 2,6 млрд лари», - говорится в информации Министерства регионального развития и инфраструктуры.