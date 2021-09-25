В Грузии за сутки выявлено около 1,6 тыс. новых случаев заражения коронавирусом
БАКУ /Trend/ - В Грузии за минувшие сутки выявили 1 597 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.
В Тбилиси за последние 24 часа выявлено 497 случаев заражения, в Имерети - 278, в Кахетии – 220, в Самегрело и Земо Сванети – 153, в Шида-Картли – 119, в Квемо-Картли – 102, в Аджарии – 84, в Гурии – 50, в Мцхета-Мтианети – 49, в Самцхе-Джавахети – 33, в Рача-Лечхуми и Квемо-Сванети – 12.
В Грузии от коронавируса за сутки скончались еще 39 человек, а в целом с начала пандемии - 8 787.
В стране от COVID-19 выздоровели 1 189 человек, а с начала пандемии - 573 542.
(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Константин Шапиро)
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