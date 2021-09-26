В Грузии выявлено 1132 новых случая коронавируса, выздоровели 2956 пациентов

В Грузии за прошедшие сутки выявлено 1132 новых случая коронавируса, выздоровели 2956 пациентов, умерли 30 инфицированных. Информацию распространяет Национальный центр контроля заболеваний, передает Trend со ссылкой на 1tv.ge.

За последние 24 часа в стране было проведено 20 798 тестов на коронавирус.

Вчера, 25 сентября, в Грузии было выявлено 1597 новых случаев коронавируса, 1189 пациентов выздоровели, 38 умерли.