В Грузии произошло землетрясение

Грузия 26 сентября 2021 23:22 (UTC+04:00)
В Грузии произошло землетрясение

В Грузии произошло землетрясение. Подземные толчки зафиксированы в 19:07 по тбилисскому времени (GMT+4), передает Trend со ссылкой на 1TV.

По данным Национального центра сейсмического мониторинга Грузии, эпицентр находился в 7 километрах к юго-востоку от города Они, недалеко от деревни Ириси.

Мощность землетрясения составила 3,7.

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