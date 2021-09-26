В Грузии произошло землетрясение
В Грузии произошло землетрясение. Подземные толчки зафиксированы в 19:07 по тбилисскому времени (GMT+4), передает Trend со ссылкой на 1TV.
По данным Национального центра сейсмического мониторинга Грузии, эпицентр находился в 7 километрах к юго-востоку от города Они, недалеко от деревни Ириси.
Мощность землетрясения составила 3,7.
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