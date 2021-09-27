БАКУ /Trend/ - За минувшие сутки в Грузии выявлены 663 новых случая заражения коронавирусом, сообщает Trend в понедельник со ссылкой на грузинские СМИ.

За последние 24 часа в стране выздоровели от коронавируса 2 383 человека, скончались от этого заболевания 27 человек.

С начала пандемии в Грузии выявлены 607 155 случаев заражения коронавирусом, 578 881 человек выздоровел, 8 844 человека скончались.

Новые случаи заражения распределились следующим образом: в Тбилиси – 245, Аджарии - 48, Имерети - 123, Квемо Картли - 28, Шида Картли - 19, Гурии - 9, Самегрело - Земо Сванети - 58, Кахети - 101, Мцхета-Мтианети - 17, Самцхе-Джавахети - 12, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети - три.

В настоящее время в Грузии фиксируются 19 404 активных случая заболеваемости коронавирусом, 1 074 человека находятся в тяжелом состоянии, к аппарату искусственного дыхания подключены 288 человек.

В самоизоляции находятся 17 944 человека.

(Автор: Тамилла Мамедова)