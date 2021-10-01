В Грузии за сутки выявлен 1 751 новый случай заражения коронавирусом

БАКУ /Trend/ - В Грузии за сутки выявлен 1 751 новый случай заражения COVID-19, выздоровели 1 633 человека, скончались – 30, сообщает Trend в пятницу со ссылкой на грузинские СМИ.

За последние 24 часа по всей стране были проведены 42 657 тестов на COVID-19.

Общее число заболевших в Грузии с начала пандемии достигло 614 763, из них 586 704 человека выздоровели, 8 976 - скончались.

В настоящее время в Грузии 70 человек находятся на карантине, 4 169 человек - на стационарном лечении. По состоянию на 1 октября в стране вакцинированы от коронавируса 1,79 миллиона человек.

(Автор: Марьяна Ахмедова)