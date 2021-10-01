По факту въезда Саакашвили в Грузию начато расследование по обвинению в незаконном пересечении границы

МВД начало расследование по факту незаконного пересечения государственной границы бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили. Соответствующее заявление было сделано на брифинге в прокуратуре, передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

По их пояснению, с учетом того, что Михаил Саакашвили был признан виновным судом трех инстанций и в качестве меры наказания ему определено 6 лет лишения свободы, для исполнения судебных решений он помещен в соответствующее пенитенциарное учреждение.

В прокуратуре напомнили о текущих делах, в которых фигурирует Саакашвили.

«В то же время сообщаем, что в МВД ведется расследование в связи с фактом незаконного пересечения границы Михаилом Саакашвили, преступление предусмотрено статьей 344 Уголовного кодекса Грузии. По делу в активном режиме проводятся все необходимые и процессуальные следственные действия», — заявили в прокуратуре.