Михаил Саакашвили объявил голодовку в грузинской тюрьме

Михаил Саакашвили объявил голодовку и объявил себя политическим заключенным, об этом только что заявила Народный защитник Грузии Нино Ломджария, передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Третий президент, который сегодня был задержан в Тбилиси после того, как восемь лет не был на родине, встретился с омбудсменом в тюрьме, куда он был помещен несколько часов назад.

По словам Ломджария, у Михаила Саакашвили нет особых жалоб на здоровье. Он также сообщил, что сам открыл дверь квартиры полиции и не оказывал сопротивления во время ареста.

«Его задержали сегодня в Тбилсии, в съемной квартире, задержала полиция, он был в квартире один, сила использована не была», сказала Ломджария.

«Саакашвили объявил голодовку. И как гражданин Украины, он требует встречу с консулом Украины», отметила омбудсмен.

По ее словам, голодовку Саакашвили объявил потому, что не согласен с выдвинутыми против него обвинениями и с вынесенными ранее приговорами по уже рассмотренным в суде делам.

Кроме того, третий президент «не захотел говорить об обстоятельствах своего приезда в Грузию», отметила Ломджария.