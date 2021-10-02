Михаил Саакашвили проходит медосмотр в тюрьме перед переводом в камеру

В настоящее время экс-президент Грузии Михаил Саакашвили проходит медосмотр в пенитенциарном учреждении №12 в Рустави (30 км от Тбилиси), перед тем, как его переведут в камеру. Об этом заявил министр юстиции Грузии Рати Брегадзе, в эфире телеканала «Рустави 2», передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Саакашвили был задержан 1 октября в одном из спальных районов Тбилиси. Согласно имеющимся данным, он нелегально пересек границу, прибыв в Грузию из Украины перед местными выборами, которые пройдут в субботу, 2 октября.

«На этом этапе по отношению к Саакашвили проводятся обязательные процедуры, и после их завершения он будет заселен в соответствующую камеру. Обязательные процедуры включают разные мероприятия, в том числе и медосмотр, после чего у нас будет больше информации. На данном этапе он не высказал никаких жалоб», - сообщил Брегадзе.

Министр подчеркнул, что решение о переводе Саакашвли в тюрьму в городе Рустави было принято из соображений безопасности.

«Исходя из ряда вопросов, которые включают безопасность, было принято решение о переводе Саакашвили в пенитенциарное учреждение №12. Там обеспечены абсолютно все условия, соответствующие международным стандартам», - сказал министр.

По словам Брегадзе, Народный защитник может без ограничений посещать заключенного, а все права Саакашвили в качестве заключенного будут защищены в соответствии с законодательством Грузии.