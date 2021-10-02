МИД Грузии опроверг вызов посла Грузии в Украине в связи с арестом Саакашвили

Посол Грузии в Украине приглашен в МИД страны в связи с задержанием экс-президента Михаила Саакашвили, являющегося украинским гражданином. Об этом сообщил сегодня спикер украинского дипведомства Олег Николенко, передает Trend со ссылкой на грузинские медиа.

Михаил Саакашвили был задержан в Тбилиси сегодня после того, как впервые за восемь лет вернулся на родину.

«В МИД приглашен руководитель посольства Грузии для получения информации», - приводят слова Николенко украинские СМИ. В Twitter он уточнил, что дипведомство пригласило посла «для получения официальной информации об основаниях и обстоятельствах такого задержания».

Между тем МИД Грузии опроверг вызов грузинского посла в Киеве.

«Посла Грузии в Украине не вызывали в министерство иностранных дел. В ведомстве состоится встреча, на которой, согласно установленным правилам, состоится обмен информацией с украинской стороной по поводу задержания Михаила Саакашвили, который является гражданином Украины», - сказано в заявлении.