Граждане Грузии голосуют на муниципальных выборах
БАКУ /Trend/ - В Грузии второго октября началось голосование на муниципальных выборах, сообщает в субботу Trend со ссылкой на грузинские СМИ.
По итогам голосования будут избраны 64 мэра.
Для участия в выборах регистрацию прошли более 40 политических партий.
В 73 округах Грузии создано 3 743 избирательных участка (девять - в тюрьмах и 70 - для лиц, находящихся на самоизоляции из-за COVID-19).
За ходом голосования наблюдают 21 483 представителя политических партий, 31 310 человек от 100 местных организаций и 1 024 представителя 52 международных организаций.
Для освещения выборов регистрацию прошли представители 109 СМИ.
Число избирателей в Грузии составляет 3 497 345.
(Автор: Марьяна Ахмедова. Редактор: Константин Шапиро)
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