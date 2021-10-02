Граждане Грузии голосуют на муниципальных выборах

БАКУ /Trend/ - В Грузии второго октября началось голосование на муниципальных выборах, сообщает в субботу Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

По итогам голосования будут избраны 64 мэра.

Для участия в выборах регистрацию прошли более 40 политических партий.

В 73 округах Грузии создано 3 743 избирательных участка (девять - в тюрьмах и 70 - для лиц, находящихся на самоизоляции из-за COVID-19).

За ходом голосования наблюдают 21 483 представителя политических партий, 31 310 человек от 100 местных организаций и 1 024 представителя 52 международных организаций.

Для освещения выборов регистрацию прошли представители 109 СМИ.

Число избирателей в Грузии составляет 3 497 345.

(Автор: Марьяна Ахмедова. Редактор: Константин Шапиро)