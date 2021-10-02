БАКУ /Trend/ - В Грузии за сутки выявлены 1 826 новых случая заражения коронавирусом, выздоровели 795 человек, скончались - 29, сообщает Trend в субботу со ссылкой на грузинские СМИ.

За последние 24 часа по всей стране были проведены 51 249 тестов на COVID-19.

Общее число заболевших в Грузии с начала пандемии достигло 616 589, из них 587 449 человек выздоровели, 9 005 - скончались.

В настоящее время в Грузии 52 человекa находятся на карантине, 4 081 человек - на стационарном лечении. По состоянию на 2 октября в стране вакцинированы от коронавируса 1,8 миллиона человек.

(Автор: Марьяна Ахмедова. Редактор: Натаван Эфендиева)