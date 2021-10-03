«Грузинская мечта» не исключает вторые туры в разных избирательных округах

Вторые туры на выборах мэров могут пройти в некоторых городах и муниципалитетах – в от 10 до 20 избирательных округах. Об этом заявил на специальном брифинге исполнительный секретарь правящей партии Грузии «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе, передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

В Грузии 2 октября прошли выборы мэров и депутатов местных совещательных органов – сакребуло. Граждане выбирали 64 мэров: пять мэров самоуправляемых городов и 59 мэров районов.

«Подтверждаю, что не в таком уж небольшом количестве районов будут вторые туры. Этого не будет, допустим, в половине районов, однако их не будет два или три. Возможно, их будет больше 10, но, по моему мнению, не больше, чем в 20», — сказал Мдинарадзе.

Представитель правящей партии еще раз подтвердил, что в «Грузинской мечте» не исключают второго тура и на выборах мэра Тбилиси.

«Грузинская мечта» опиралась на данные экзит-полла, проведенного по заказу телекомпании «Имеди», согласно которому, Каха Каладзе получил 51.3% голосов. Однако у этого исследования погрешность в 3%, из чего следует, что «ничего нельзя сказать наверняка», - отметил Мдинарадзе.

«Мы желали бы, чтобы погрешность экзит-полл сработала в сторону того, чтобы результат был на 3% больше, однако ничего не исключено. Возможно, результат будет меньше, наверняка сказать нельзя»,— подчеркнул Мдинарадзе.