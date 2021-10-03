В Грузии задержан гражданин Армении за сбыт поддельных акцизных марок

За подделку и реализацию фальшивых акцизных марок в большом количестве в Грузии задержали гражданина Армении, передает Trend со ссылкой на Newsgeorgia.

По данным Следственной службы Минфина Грузии, обвиняемый сбыл 3051 фальшивую акцизную марку на алкогольные напитки в Тбилиси на сумму в 2,7 тысячи долларов. Именно в процессе незаконной продажи марок обвиняемый и был задержан.

Следствие ведется по статье УК Грузии – изготовление, сбыт или использование поддельных акцизных марок. Обвиняемому грозит лишение свободы на срок от 4 до 6 лет.