На выборах в Грузии впервые использовали электронные урны для голосования

Стали известны результаты выборов мэра Тбилиси с одного из более чем трех десятков избирательных участков, где впервые были установлены электронные урны для голосования. Итоги представила председатель избирательного участка №5 округа Крцаниси Цира Барамидзе, передает Trend со ссылкой на Грузия Online.

По ее словам, из 1 218 избирателей, зарегистрированных на участке, на выборы пришли 548.

«Первая пятерка выглядит следующим образом:

Каха Каладзе («Грузинская мечта) – 253 голоса,

Ника Мелия («Единое национальное движение») – 167,

Георгий Гахария («За Грузию» ) – 44,

Анна Долидзе («Для народа») – 29,

Анна Бибилашвили («Лело») – 16».

Барамидзе отметила, что выборы на участках проходили спокойно, без эксцессов.

На муниципальных выборах в пилотном режиме электронные устройства для подсчета голосов были установлены на 31 избирательном участке в центральных районах Тбилиси. В целом в масштабах страны были оборудованы были 3 664 избирательных участка.