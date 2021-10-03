Второй тур выборов мэра пройдет в 20 из 64 муниципалитетов

По предварительным данным Центральной избирательной комиссии, второй тур выборов мэров самоуправляющихся городов и общин пройдет в 20 из 64 муниципалитетов, передает Trend со ссылкой на Грузию Online.

Второй тур выборов мэра пройдет в столице, где, по данным к этому времени, кандидат от «Грузинской мечты» Каха Каладзе набрал 45,28 процента голосов, а кандидат от «Национального движения» Никанор Мелия — 34,27 процента.

Вероятность второго тура высока в Телави, где кандидат от правящей партии Леван Андриашвили получил 47,18 процента голосов, а кандидат от «Национального движения» Георгий Ботковели — 44,96 процента.

На выборах мэра Тианети кандидат от «Грузинской мечты» Леван Циклаури набрал 43,19 процента голосов, в то время как кандидат от «Тамаза Мечиаури за Грузию» Тамаз Мечиаури получил 30,09 процента голосов.

По данным к этому времени второй тур пройдет в Рустави, где кандидат от «Грузинской мечты» Нино Лацабидзе набрала 44,92 процента, а кандидат от «Национального движения» Давид Киркитадзе — 43,81 процента.

Второй тур пройдет в Карели, где кандидат от «Грузинской мечты» Заза Гулиашвили набрал 45,77 процента голосов, а кандидат от «Национального движения» Николоз Ахалкаци — 33,59 процента.

Что касается Хашури, где также пройдет второй тур, кандидат от «Грузинской мечты» Тенгиз Читиашвили получил 44,29 процента, а кандидат от «Национального движения» Иосеб Буадзе — 35,53 процента.

Второй тур также вероятен в Цагери, где кандидат от правящей партии Георгий Немсадзе набрал 49,34 процента голосов, а кандидат от «Гахария — за Грузию» Бесарион Бенделиани — 35,02 процента.

Что касается Багдати, кандидат от «Грузинской мечты» Каха Энукидзе набрал 49,52 процента голосов, а кандидат от «Национального движения» Георгий Робакидзе — 36,19 процента. Соответственно, вероятен второй тур.

Второй тур также пройдет в Цхалтубо, где кандидат от правящей партии Геннадий Баланчивадзе набрал 46,83 процента голосов, а кандидат от «Национального движения» Заза Метревели — 43,02 процента.

Второй тур также пройдет в Кутаиси, где кандидат от «Национального движения» Хатия Деканоидзе набрала 43,84 процента голосов, а кандидат от «Грузинской мечты» Иосеб Хахалеишвили — 41,53 процента.

Второй тур пройдет в Озургети, где Автандил Талаквадзе из «Грузинской мечты» набрал 42,03 процента голосов, а независимый кандидат Константин Шарашенидзе — 28,53 процента.

В Сенаки кандидат от правящей партии Вахтанг Гаделия получил 41,41 процента голосов, а кандидат от «Национального движения» Коба Накопия — 40,23 процента. Соответственно, состоится второй тур.

Второй тур пройдет в Мартвили, где кандидат от «Грузинской мечты» Торнике Джанашия получил 42,41 процента, а кандидат от «Национального движения» Теймураз Джанашия — 37,92 процента.

Второй тур также пройдет в Хоби, где кандидат от «Грузинской мечты» Давид Букия набрал 46,56 процента, а кандидат от «Национального движения» Бесик Шенгелия — 35,24 процента.

В Зугдиди кандидат от «Национального движения» Анзор Мелия получил 47,46 процента голосов, а кандидат от Грузинской мечты Мамука Цоцерия — 40,62 процента. Соответственно, будет назначен второй тур.

Второй тур пройдет в Цаленджиха, где кандидат от «Национального движения» Георгий Харчилава набрал 41,02 процента голосов, а кандидат от «Грузинской мечты» Гога Гулордава — 37,17 процента.

В Чхороцку кандидат от правящей партии Дато Гогуа получил 46,53 процента голосов, а кандидат от «Национального движения» Бадри Карчава — 34,9 процента. Соответственно, состоится второй тур.

Второй тур также пройдет в Поти, где у кандидата от «Грузинской мечты» Бека Вачарадзе — 47,58 процента, а у кандидата от «Национального движения» Георгия Угулава — 37,73 процента.

Что касается Батуми, то кандидат от «Национального движения» Георгий Киртадзе набрал 42,6 процента голосов, а кандидат от правящей партии Арчил Чиковани — 41,07 процента. Соответственно, будет назначен второй тур.

Второй тур также пройдет в Хелвачаури, где кандидат правящей партии Заза Диасамидзе получил 42,9 процента, а кандидат от «Национального движения» Миша Оболадзе — 41,18 процента.

му времениЧто касается пропорциональных выборов, то по данным к это, по предварительным результатам ЦИК, -«Грузинская мечта» набрала 47,83 процента на выборах в самоуправление в стране, а «Национальное движение» — 30,69 процента. Что касается Тбилиси, то, по данным ЦИК, «Грузинская мечта» получила 40,73 процента, «Национальное движение» — 28,42 процента.