Грузия назначила новых послов в Украине и еще четырех странах

Грузия назначила чрезвычайных и полномочных послов в Нидерландах, Польше, Украине, Швеции и Мексике. Об этом сообщили в министерстве иностранных дел, передает Trend со ссылкой на Новости Грузия.

Давид Соломония, который до этого занимал должность посла Грузии в Бразилии, приступит к обязанностям посла в Нидерландах.

Соломония работает на дипломатической службе с 1995 года, а в 2019 году ему был присвоен ранг чрезвычайного и полномочного посла.

На должность посла Грузии в Польше назначен дипломат с 30-летним стажем, доктор исторических наук Зураб Беридзе. В 2014-2018 годах он послом Грузии в Болгарии, а в 2004-2008 годах – послом в Румынии и Молдове. В 2006 году Беридзе присвоен ранг чрезвычайного и полномочного посла.